YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Karaman'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

KARAMAN HABERLERİ  | 19.04.2020 00:43 | Son Güncelleme

Karaman'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Karaman'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Habib Şimşek (38), Tapucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'ndeki evinin önünde henüz öğrenilemeyen nedenle kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden av tüfeği saçmalarıyla yaralanan Şimşek, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de saldırı yeri ve çevresinde incelemede bulundu.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!
Anahtar Kelimeler:
Karaman Silah Yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona evde kalan erkeklerin hünerlerini ortaya çıkardı

Korona evde kalan erkeklerin hünerlerini ortaya çıkardı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yoğun hasta nakil mesaisi

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yoğun hasta nakil mesaisi

Sokak hayvanları için Kuşadası’na 4 ton mama gönderildi

Sokak hayvanları için Kuşadası’na 4 ton mama gönderildi

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Karaman Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:34
Sabah
06:00
Öğle
12:51
İkindi
16:33
Akşam
19:32
Yatsı
20:53

Karaman Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Dogançay Eczanesi 19/04/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Gölyerı Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Gürel Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi 19/04/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Çilingir Eczanesi 19/04/2020 09:00'E Kadar
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karaman’da trafik kazası 1 yaralı

Karaman’da trafik kazası 1 yaralı

KGC Başkanı Küçükcicibıyık: ”Bu saldırı tüm gazetecilere yapılmıştır”

KGC Başkanı Küçükcicibıyık: ”Bu saldırı tüm gazetecilere yapılmıştır”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.