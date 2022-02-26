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Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

26.02.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

Karaman'da işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ereğli ilçesinden Karaman'a işçi getiren Ali K. idaresindeki 43 UF 167 plakalı minibüs, Karaman Organize Sanayi Bölgesi içinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Ali K. ile minibüsteki 7 işçi yaralandı.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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trafik kazası Karaman

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