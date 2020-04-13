YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

Karaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

KARAMAN HABERLERİ  | 13.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Karaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

Karaman'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 473 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Karaman'a 28 ve 30 Mart'ta getirilip Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'na yerleştirilen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 473 kişinin, 14 günlük karantina süresi doldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yurttakilerin tahliye işlemine bugün başlandı.

Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Polis ekipleri de yurt ve çevresinde geniş güvenlik önemi aldı.

Hatay'a gidecek olan Levent Reyhanoğulları, 16 günlük karantina süresinin ardından yurttan ayrıldığını söyledi.

Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle 2 gün daha karantinanın uzatıldığını ifade eden Reyhanoğulları, "Kaldığımız yurtlarda her şey çok güzeldi. Emeği geçen bütün arkadaşlardan, memurlardan, kurumlardan ve ülkemizden, herkesten Allah razı olsun. Bizi inanılmaz derecede güzel misafir ettiler. Özellikle Karaman halkına çok teşekkür ederiz." dedi.

Birsen Doğan ise her şey için emeği geçenlere teşekkür ederek Karaman'dan çok memnun kaldığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
İş adamı Özdağ’ın acı günüİş adamı Özdağ’ın acı günü
Anahtar Kelimeler:
Karaman Karantina Yurt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Karaman Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:08
Öğle
12:53
İkindi
16:32
Akşam
19:27
Yatsı
20:46

Karaman Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Laçin Eczanesi 14/04/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Lokman Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi 14/04/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Çilingir Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KGC Başkanı Küçükcicibıyık: ”Bu saldırı tüm gazetecilere yapılmıştır”

KGC Başkanı Küçükcicibıyık: ”Bu saldırı tüm gazetecilere yapılmıştır”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.