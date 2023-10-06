Karaman’da kaza sonrası kamyonette sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu

Yaralı sürücü, itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali A.’nın kullandığı 70 ER 534 plakalı sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada aydınlatma direği yerinden sökülürken sürücü Ali A. direksiyon mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri araç içesinde sıkışmış halde olan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye ekibi de kurtarma çalışması başlattı. Yaralı sürücü itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

