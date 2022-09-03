Karaman'da otomobiliyle bekçiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Karaman'da bekçiye çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü yakalandı.

Cedit Mahallesi 339 Sokak'ta devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Uyarıları dikkate almayan sürücü Şaban G, bekçi Yasin Talha'ya çarptıktan sonra kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kısa sürede yakalanan Şaban G'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



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