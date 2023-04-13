YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Karaman'da silahla yaralanan hemşire 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Karaman'da silahla yaralanan hemşire 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

13.04.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da 6 ay önce görev yaptığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire, Konya'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

Karaman'da Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde 24 Ekim'de Hüseyin B. tarafından silahla yaralanan hemşire Emine Ay, tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

OLAY

Karaman Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin B, görevli hemşire Emine Ay'ı tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmeye çalışmıştı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin B. tutuklanmıştı.

Hüseyin B'nin daha önce de Emine Ay'a çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı öne sürülmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, aday tanıtım toplantısına Togg ile geldiKonya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, aday tanıtım toplantısına Togg ile geldi
Depremde evi yıkılınca ailesi için konteyner üretti, şimdi taleplere yetişemiyorDepremde evi yıkılınca ailesi için konteyner üretti, şimdi taleplere yetişemiyor
Kırklareli'nde yağışlar Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesini arttırdıKırklareli'nde yağışlar Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesini arttırdı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Hemşire Karaman

Konya Namaz Vakitleri 13 Nisan Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:12
Öğle
12:56
İkindi
16:35
Akşam
19:30
Yatsı
20:50
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.