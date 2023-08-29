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Karaman’da sıra bekleme kavgasında kan aktı: 3 yaralı

29.08.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da iki grup arasında sıra bekleme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Karaman’da sıra bekleme kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Olay, gece saat 23.50 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 08 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, K.B, H.A., M.Y ve M.A. isimli şahıslar girdikleri kuru yemişçi dükkanında sıra bekleme meselesi yüzünden birbirleriyle tartıştı. Kuru yemişçi dükkanından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Cumhuriyet Parkı’nda tekrar karşılaşan iki taraf bu sefer bıçaklı kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada K.B., H.A. ve M.Y., isimli şahıslar vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken, M.A., olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan M.A ise polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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