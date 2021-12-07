Karaman'da sulama amaçlı çukur kazdığı sırada toprak altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Karaman'da, tarlasını sulamak amacıyla çukur kazdığı sırada toprak altında kalan çiftçi, yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Başkışla köyünde yaşayan çiftçi Hasan Hüseyin Önal (42), tarlasını sulamada kullanma düşüncesiyle çukur kazdığı sırada toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan Önal, çevredeki köylülerin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Önal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Işık, daha sonra hastaneye geçerek Önal'ın ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.



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