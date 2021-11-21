Karaman'da tarlalardan tarım aletleri çalan 3 kişi yakalandı

Karaman'da, tarlalardan tarım aletleri çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Merkeze bağlı Kılbasan köyünde devriye görevi yapan Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Ekipler aracın kasasında bulunan tarım aletlerinin kime ait olduğu hakkında çelişkili ifadeler veren S.S, M.E ve A.V'yi gözaltına aldı.
Tespit edilen malzemeler ve şüphelilerin ifadeleri sonucunda 4 farklı noktadan yapılan hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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