YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Karaman'da tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

07.05.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

1/

Karaman'da park halindeki tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücü hayatını kaybetti.

Ömer Mustafa Kocagil idaresindeki 42 BLT 88 plakalı kamyonet, Karaman-Konya kara yolunun 17. kilometresinde park halindeki 33 R 8557 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Kocagil ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Kocagil, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocagil'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Tırın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldıÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldı
Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 7'si tutuklandıKaraman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 7'si tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:39
Öğle
12:49
İkindi
16:36
Akşam
19:48
Yatsı
21:15

Karaman Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.