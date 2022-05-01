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Karaman'da üretilen lale soğanları Rusya'dan talep görüyor

01.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lale soğanı üretim şirketinin sorumlusu Mert Durgut: - "Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimden sonra AB, Rusya ile problem yaşıyor. Hollanda, Rusya'ya ürün göndermeme kararı aldı. Bu nedenle en çok talebi Rusya'dan alıyoruz" - "Rus ziyaretçiler tarlamıza gelip ürünü görüp, bağlantı yapıyorlar. Bu yıl üretimimizin yüzde 10'unu Rusya'ya göndermeyi planlıyoruz"

MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi Kızılkuyu köyünde üretilen lale soğanları, Rusya'dan da talep görmeye başladı.

Hollanda'da uzun süre lale soğanı üretiminde çalışan Latif Ateş, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 2015'te doğup büyüdüğü köyünde babadan kalan tarlalarında lale soğanı üretmeye karar verdi. Lalelerin çiçek açmasıyla köy, beklenmedik şekilde ziyaretçi çekmeye başladı.

Kızılkuyu köyü, lale bahçesi sayesinde bölgenin en bilinen köyü haline geldi. Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır ziyaretçi alınmayan bahçe, bu yıl çiçeklerin açmasıyla yeniden ziyarete açıldı.

Atlas lale soğanı üretim firmasının sorumlusu Mert Durgut, AA muhabirine, bu yıl 40 dekar alana yüzde 90'ı lale soğanı, diğerleri de sümbül, nergis olmak üzere 3 çeşit soğanlı bitki ektiklerini söyledi.

Burada yaklaşık 45 çeşit lale ürettiklerini ifade eden Durgut, "Salgından dolayı 2 yıl bahçemizi ziyaretçilere açamamıştık. Bu yıl salgının etkisi azalınca bahçemizi ziyarete açma kararı aldık." diye konuştu.

- "En çok talep Rusya'dan"

Her gün çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını belirten Durgut, şunları kaydetti:

"Ziyaret süresi 10 gün. 10 günden sonra 4 gün de lalelerin taç yapraklarının kırımı var, çok sayıda insan da kırımı izlemek için gelmekte. Ekim ve söküm makine ile yapılmakta. Yalnız kırımı insan gücüyle yapmaktayız. Türkiye'de 200 belediyeye lale soğanı vermekteyiz. 10'dan fazla ülkeye de ihracat yapıyoruz. Zincir marketlere lale soğanı veriyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimden sonra AB, Rusya'yla problem yaşıyor. Hollanda, Rusya'ya ürün göndermeme kararı aldı. Bu nedenle en çok talebi Rusya'dan alıyoruz. Rus ziyaretçiler tarlamıza gelip ürünü görüp, bağlantı yapıyorlar. Bu yıl üretimimizin yüzde 10'unu Rusya'ya göndermeyi planlıyoruz. Bu yıl 10 milyondan fazla lale soğanı hasat etmeyi bekliyoruz."

Bahçenin bayramda da ziyarete açık olacağını sözlerine ekleyen Durgut, herkesi laleleri görmeye davet etti.

Kızılkuyu Köyü Muhtarı Recep Yaralı da lale bahçesinin köylerine ekonomi ve tanıtım yönünden çok büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Lale üretimi çiftçimize örnek oldu. Üreticimiz her türlü talebimizde bizlerin yanında. Birikimlerini paylaşıyor. Lalenin yanında süt mısırı üretimiyle de tanışmış olduk. Burada lale üretimi başladıktan sonra köyümüz gerek ülkemizde gerekse yurt dışında tanınmaya başladı. Binlerce kişi sezonda bu lale bahçesini görmeye geliyor." dedi.

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