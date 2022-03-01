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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

01.03.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.S. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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