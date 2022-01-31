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Karaman'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

31.01.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Karaman'da bir vatandaşın yaralı halde bulduğu kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Kazımkarabekir ilçesi girişinde yerde kızıl şahinin yattığını ve uçamadığını fark eden Hakan Özünal, yaralı kuşu aracına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Komutanlığa bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ise yaralı kızıl şahini tedavisinin yapılması için Karaman Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Özünal, yaptığı açıklamada, aracıyla seyir halindeyken ilçe girişinde yerde yatan bir hayvan olduğunu fark ettiğini söyledi.

Aracını durdurarak hayvana müdahale ettiğini aktaran Özünal, şunları kaydetti:

"İlk olarak hayvanın öldüğünü zannettim, kontrol ettiğimde ise hayvanın kıpırdadığını gördüm. Yaralı hayvanı aracıma alarak en yakın yer olan İlçe Jandarma Komutanlığına götürdüm. Buradaki personelle yaptığımız incelemede yaralı hayvanın bölgede yaşamını sürdüren kızıl şahin olduğunu öğrendim. Yaralı şahini komutanlıkta bulunan personellere teslim ettim. Şahine muhtemelen bir araç çarpıp kaçmış. Yaralı şahin inşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur ve gökyüzünde özgürce uçmasına vesile oluruz. Görevlilere de ilgilerinden dolayı teşekkür ederim."

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