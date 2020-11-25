Karaman'daki kazılarda Roma dönemine ait sarnıç ve kale surları ortaya çıkarıldı

MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde üç bölgede yapılan arkeolojik kazılarda onlarca kaya mezarı, Roma dönemine ait sarnıç ve kale surları ortaya çıkarıldı.

Karaman Müze Müdürlüğü Başkanlığınca, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Arkeoloji Bölümünün bilimsel danışmanlığında, Ermenek'teki Sbide (Yukarıçağlar köyü), Eirenopolis (Çatalbadem köyü) ve Philadelphia (Gökçeseki köyü) antik kentlerindeki kültür varlıklarının ortaya çıkarılması amacıyla arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor.

Söz konusu antik kentlerde 28 Eylül'de başlayan, 15 kişilik uzman ekip ve yaklaşık 60 işçi ile yürütülen arkeolojik kazıların, 7 Aralık'a kadar devam etmesi ve önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.

Kazılarda Sbide'de kenti çevreleyen surun kalıntılarına rastlandı. Kentin doğu kapısı ile kapının iki yanındaki kule yapılanmaları ortaya çıkarıldı. Özenli işçiliğiyle ön plana çıkan sur kalıntılarının Roma dönemine ait olduğu kaydedildi. Kentte ayrıca nekropolis içerisindeki kaya mezarlarının temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.