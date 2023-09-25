YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'daki silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Karaman'daki silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

25.09.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Karaman'daki silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Yunus Emre Mahallesi 2267. sokakta, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, R.K. ve İ.İ. bıçakla, H.G. de silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kavgaya karışarak olay yerinden kaçan A.S. ise polis ekiplerince silahıyla gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaralıların tedavi altına alındığı hastanede geniş güvenlik tedbiri aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’nın ekonomisine 158 milyon liralık katkıBursa’nın ekonomisine 158 milyon liralık katkı
Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzeni arama çalışmalarına yeniden başlandıHatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzeni arama çalışmalarına yeniden başlandı
Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandıKayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Karaman kavga silah

Karaman Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:30
Öğle
12:44
İkindi
16:09
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Karaman Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazartesi

Akin eczanesi
Merkez
Kaya eczanesi
Merkez
Sila eczanesi
Ayranci
Talay eczanesi
Sariveliler
Kasaba eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz eczanesi
Basyayla
Eşme eczanesi
Ermenek
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.