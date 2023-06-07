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Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

07.06.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1’i kadın 12’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 17 adrese dün şafak operasyonu düzenledi. Sivil ve resmi olmak üzere çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, 1’i kadın 17 şüpheli evlerinde gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 126,80 gram esrar, 23,45 gram bonzai, 49 gram metamfetamin, 416 adet sentetik ecza hap ve 10 adet ecstasy ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i kadın 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 3 kişiye ev hapsi verilirken, 2’si ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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