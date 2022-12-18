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Karamanspor - Cumayanıspor maçında olay! Hakem golü vermeyince tribünden sahaya atladı

18.12.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak 1. Amatör Lig maçında Karamanspor ile Cumayanıspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Karamanspor'un üstünlüğü ile tamamlanırken mücadelede bir taraftar, tribünden sahaya inip, ofsayt nedeniyle golü vermeyen yan hakeme saldırdı. İşte detaylar...

Karamanspor - Cumayanıspor maçında olay! Hakem golü vermeyince tribünden sahaya atladı

Zonguldak 1. Amatör Lig’de Karamanspor - Cumayanıspor ile karşılaştı. Karamanspor’un 70. dakikada attığı golden sonra tansiyon yükseldi.

Maçın 80. dakikasında Cumayanıspor atağında atılan gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Cumayanıspor futbolcuları ve daha sonrasında dışarıdan sahaya giren taraftarlar yan hakeme hem sözlü hem fiziki müdahalede bulundu.

MAÇ DURDU

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Bir taraftarın tribünden sahaya inip tellerin arkasından yan hakeme saldırma anı ise saniye saniye objektiflere yansıdı. Futbolcuların bir taraftan itirazları sürerken, saldırıya uğrayan hakemler maça ara vererek soyunma odasına gitti.

TEKRAR SAHAYA DÖNDÜLER

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Hakeme saldıran taraftarlar ise hakemlerin bölgeden ayrılmasının ardından yeniden tribüne çıktı. Maça verilen kısa süreli aranın ardından hakemler tekrar sahaya çıkarak maçı devam ettirdi.

Müsabaka Karamanspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, Cumayanıspor’dan 3 futbolcu da kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

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