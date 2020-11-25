Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Karamık sazlıkları Yönetim Planı Çalıştayı yapıldı.

Çalıştay Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, ilgili paydaş kurum müdürlükleri ve Karamık sazlıkları etrafında bulunan muhtarlıkların katılımlarıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasında Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, sulak alanların tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek ekosistemler olduğunu kaydederek pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olan sulak alanların bulunduğunu söyledi. Kaya, “Afyonkarahisar’da bulunan 4 adet ulusal öneme sahip sulak alanlarımızdan biri olan Karamık sazlıklarımızın kapalı havza olması bakımından öneminin büyüktür” dedi.

Çalıştay kapsamında Karamık sazlıkları sulak alanı sorun ağacı irdelenerek sazlıklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kararlar alındı.

