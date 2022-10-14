Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil: "Birlikteliğimiz, sermayeden çok daha güçlü"

İSTANBUL (AA) - Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türk girişimcilerin Libya’da daha aktif rol almaları çağrısında bulundu.

Karanfil Group'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, Libya’nın potansiyeline güvendiğini belirterek, bölge ülkelerini ve Türk iş insanlarını Libya’ya yatırım yapmaya davet ederek, Milli Birlik Hükümeti’nin 2 yıldır icraatlarının Libya kamuoyunda takdir kazandığını ve ekonomiye de olumlu yansımaları olduğunu vurguladı.

Libya ile ilgili kötü algının iyileştirilmesi gerektiğine değinen Karanfil, "Kötü algıyı iyileştirmemiz lazım. Biz Türk iş insanları olarak Libya’ya inanıyoruz. Diğer bölge ülkelerini ve iş insanlarımızı Libya’da iş yapmaya çağırıyoruz. Libya ile bizim denizden sınırımız var ancak Libya ile muhabbetimiz denizden de ileridir. Libya konumu gereği her türlü ticarette iş birliğine açıktır." ifadelerini kullandı.

İnşaat, enerji, teknoloji, siber güvenlik, sağlık, turizm gibi sektörlerin burada öne çıktığını aktaran Karanfil, "Libya aynı zamanda Afrika’nın dünyaya açılan kapısı. Türkiye jeopolitik olarak dünyada merkezi bir noktada. Libya da bugün hem Avrupa’nın merkezinde hem de Afrika’nın neredeyse kalbine gidecek bir noktada. Dolayısıyla her türlü ticarette de Libya doğal bir iş birliği kapısı. Libya’nın tek geliri şu an petrol. Libya’nın bu gelirini çeşitlendirmesi lazım. Yalnızca petrole dayalı bir ekonomi gütmemesi lazım. Çünkü yenilenebilir enerjiyi göz önünde bulundurduğumuz zaman, hükümetlerin alternatifleri sürekli masaya yatırması ve iş insanlarının bu alternatifler ile ülkeyi zenginleştirmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Duyumlara aldırmadan Libya’ya gidip yatırım fırsatlarını görmeliyiz"

Karanfil, iş insanlarının, duyumları bir kenara bırakarak Libya’ya gitmesi ve oradaki yatırım fırsatlarını görmesini öneren Karanfil, şunları kaydetti:

"İş insanları olarak duyumlara asla aldırmadan Libya’ya gidip oradaki yatırım fırsatlarını görerek bir değerlendirme yapmamız gerekmektedir. Ancak burada Libya’ya da iş düşmektedir. Hanesine yazılan eksiyi artıya çevirmesi hem özel sektör hem de beyin göçünü engellemesi, Libya’nın geleceği ve istikrarı için olmazsa olmazdır. Kamu her ne kadar teşvik etse de özel sektör ekonomiye kazandırılmazsa o ülke ciddi olarak ilerleyemez. Dolayısıyla, 1970 ve 80’lerde Türkiye’de olduğu gibi Libya’da da 10 yıldır beyin göçü yaşanmakta ve özel sektör maalesef yurtdışına gitmektedir. Bu öncelikle geri kazandırılmalıdır.

Yine olmazsa olmazlardan biri, Libya’da yaptığım görüşmelerde hep dile getirdiğim husus, kontak anahtarını Libya’nın çevirmesi lazım. Aksi halde dışarıdan birinin gelip burada bir yatırım, bir iş yapmasını beklemeyin. Çünkü motoru çalıştıracak güç sizde var. Libya’da atıl fonlar var. Libya’nın 74 milyar varil petrolü ve 174 trilyon metreküp doğalgazı var. Libya’nın sınır ticareti imkanı var. Dolayısıyla ben inanıyorum ki, yüzde 50 Libya fonlarından yüzde 50 yerli ve yabancı fonlardan çok rahat ortaklıklar yapılabilir. Bu arada lojistiği pahalı olan ama petrokimya veya ham maddesi Libya’da bulunan her ürün, size yüzde 30 ila yüzde 50 arası bir maliyet avantajı sağlayacaktır. 35 yıllık Libya deneyimim bunu gösteriyor. Ciddi anlamda vergi muafiyetleri ve teşvikler var. Ancak bu inancın yenilenmesi açısından, kesinlikle başlangıcın Libya fonlarından olması elzemdir."

- "Libya, bütün Avrupa’ya yetecek enerjiyi vermeye hazırdır"

Karanfil, Afrika kıtasının gelecekte dünya için çok önemli bir konuma sahip olacağına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Libya petrolde Avrupa’nın 3. tedarikçisiydi. Libya’nın Afrika’nın tamamı üzerinde hem ekonomik hem de güvenlik bağları ve ciddi irtibatı var. Şu an baktığımız zaman tedarikte Libya Avrupa’da nerede? Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanımız Muhammed Al-Hawij’in dediği gibi Libya bütün Avrupa’ya yetecek enerjiyi vermeye hazırdır. İmkanları buna yetmektedir ancak bunun için biraz çalışmak lazım. Libya’nın öyküsü hazindir, dedik. Neden bunu dedik? Çünkü, Libya Afrika üzerinde bir projektör olması gerekirken, şu anda maalesef elektrik kesintileri yaşamaktadır.

Önümüzdeki 150-200 yıl içinde sanırım bütün dünya mutabıktır ki, Afrika bütün dünyayı besleyecek bir kıta olacaktır. 1972 yılında, Türk müteahhitlik sektörü Libya’da iş yapmaya başladı. Bu süreçte Libya’da 30 milyar dolara yakın projeler gerçekleştirildi. İlk yurtdışı tecrübemizi müteahhitlik sektöründe Libya’da edindik. Dünyada 500 milyar dolarlık projelere Türk müteahhitler imza atmıştır. Bunun ilk temeli, ilk tecrübesi, ilk çıraklığı Libya’dır. Biz bu vefayı asla unutmayız."

Türk yetkililerinin son Libya ziyaretine atıfla, Türkiye-Libya arasındaki ilişkilerin ciddi anlamda faal bir aşamaya geçtiğini belirten Karanfil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dava sahibi iş insanlarının birlikteliğinden oluşan gücün karşısında hiçbir şey duramaz. Sermaye korkaktır, inanan dava sahibi iş insanlarının birlikteliğinden oluşan kuvvet ise sermayeden daha güçlüdür. Haklıdan ve haktan yana olan anlayış ile iş yapma kültürümüz, bizim için itici güç oluyor. Bizler, yalnızca iş insanları kimliğimiz ile öne çıkmıyoruz. Bir dünya görüşü olan ve hedeflerini bu çerçevede şekillendiren insanlar olarak yönümüzü tayin ediyoruz. Bizi asıl güçlü kılan ve diğer sermaye sahiplerinden ayıran, bu özelliğimizdir. Yaptığımız işlere de böyle bir vizyon ile yaklaşıyoruz. Bize korkularımız değil yolumuzu aydınlatan doğrularımız ve inancımız hükmediyor. Dolayısıyla, böyle müştereklerde buluşan ve o yolda ilerlemeye kararlı olan iş insanlarının ortaklığı karşısında hiçbir güç tutunamaz."

