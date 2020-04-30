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Karantina altındaki mahallede ölü sayısı 2’ye yükseldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde karantina altına alınan mahallede hayatını kaybeden kişi sayısı 2’ye yükseldi.Sincik ilçesine bağlı Karaman Mahallesinde 2 aileden toplam 8 kişide Korona virüsünün tespit edilmesi üzerine Karaman Mahallesi 15 Nisan tarihi de Sincik ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alınmış ve 5 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı.

Karantina altındaki mahallede ölü sayısı 2’ye yükseldi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde karantina altına alınan mahallede hayatını kaybeden kişi sayısı 2’ye yükseldi.
Sincik ilçesine bağlı Karaman Mahallesinde 2 aileden toplam 8 kişide Korona virüsünün tespit edilmesi üzerine Karaman Mahallesi 15 Nisan tarihi de Sincik ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alınmış ve 5 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı. Tedavi altına alınanlardan 92 yaşındaki Ayşe Yılmaz, yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybetmişti. Yine aynı hastanede tedavi altında bulunan 71 yaşındaki Abuzer Çeviker’de Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abuzer Çeviker’in Karaman Mahallesinin Ertürk Caddesi üzerinde ikamet ettiği belirtildi.
Çeviker’in de hayatını kaybetmesiyle karantina altında bulunan Karaman Mahallesinde ölen kişi sayısının 2’ye, Adıyaman’da ise 9’a yükseldiği öğrenildi.

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