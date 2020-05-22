Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar gururlu ve mutlu

Azerbaycan'dan dönen Hasan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci yurdunda sunulan hizmetten memnun kaldıklarını, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Eşref Bitlis Yurdu'ndan ayrılan ve aralarında 9 Cezayir vatandaşının da bulunduğu 300 kişi, yurt görevlileri tarafından evlerine uğurlandı.

Türk Kızılayı, AFAD ve yurt yönetimince her türlü ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar, beş yıldızlı otel konforunda karantina sürecini tamamlamanın memnuniyetiyle yetkililere teşekkür etti.

Karantina sürecini sorunsuz geçirdiklerini anlatan Çakır, "Görevliler, burada belirli saatlerde müzik çalarak, bizimle eğlendiler, hep coşturdular. Her konuda bizlerle ilgilendiler. Odalar çok güzel, hiç sıkıntı yok. Geldiğimizde diş fırçasından havlusuna, terliğine kadar hepsi odalarımızda mevcuttu, sanki evimize girdik, her konuda 10 numara." dedi.

Mustafa Çakır da kaldıkları odaları çok beğendiğini belirterek, "Odalar süper, öyle olduğu için çıkarken paspas yaparak, temizlik yaparak çıktım." diye konuştu.

- "Allah devletimize zeval vermesin"

Harun Özgüden ise devletin kendilerini yurda getirmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıktığını ve bunun kendilerini gururlandırdığını anlatan Özgüden, "Allah devletimize zeval vermesin. Birçok devlete nazaran devletimiz her türlü arkamızda olduğunu bize hissettirdi. Bütün ihtiyaçlarımız giderildi. Bayağı sıkıntılı bir süreçti, şükür vatanımıza geldik, çocuklarımıza kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Psikolojik olarak rahatladık." ifadelerini kullandı.