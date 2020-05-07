YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Karantina süresi dolan 358 kişi evlerine uğurlandı

Karantina süresi dolan 358 kişi evlerine uğurlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 07.05.2020 12:40 | Son Güncelleme

Samsun'da, Almanya ve Ürdün'den getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurda yerleştirilenlerin karantina süresi tamamlandı - Almanya'dan getirilen vatandaşlardan Mustafa Kaya: - "Karantina sürecinde bize bu kadar değer verilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızdan kaynaklanıyor. Avrupa'dan bizim buraya tahliye edilmemiz, buradaki hizmet gerçekten müthiş bir olay. Kıymetli olduğumuzu anladık, gururlandık ve duygulandık" - Ürdün'den getirilenlerden öğrenci Ayşegül Süzer: - "Ürdün'de yaşadığımız tüm sıkıntıları burada bize unutturdular. Gerçekten bu vatanın evladı olduğum için gurur duyuyorum"

Almanya ve Ürdün'den getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'da karantinaya alınan 358 kişi, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Almanya ve Ürdün'den getirilen 358 kişinin, Samsun'daki karantina süreci tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde dezenfekte edilen otobüslere bindirildi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ilgilendikleri vatandaşlara, Tarım ve Orman Müdürlüğünce hediye edilen fidanlar toprakla buluşturuldu.

Karantina sürecinde tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşlar, otobüslerle 55 ile gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını artırıcı bazı etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliği ile bugüne kadar karantinada kalan bin 100 kişi için Kurtuluş Hatıra Ormanlığına fidan diktik. Bazı vatandaşlarımız da kaldıkları yurdun bahçesine fidanlarını dikti." dedi.

- "Kıymetli olduğumuzu anladık, gururlandık"

Karantina süresi tamamlanan öğrenci Ayşegül Süzer, "Karantina süreci çok güzel geçti. Bizi burada kendi evimizdeki gibi ağırladılar. En ince ayrıntısına kadar burada her türlü ihtiyacımızı düşünmüşlerdi. Ürdün'de yaşadığımız tüm sıkıntıları burada bize unutturdular. Gerçekten bu vatanın evladı olduğum için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Mustafa Kaya da devletin tüm imkanları ile kendilerine baktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Karantina sürecisinde devletimiz eşit bir şekilde, ayrım yapmaksızın tüm insanlarına sahip çıktı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Çok memnun kaldık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Karantina sürecinde bize bu kadar değer verilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızdan kaynaklanıyor. Biz alışkın değiliz bu kadar değer görmeye, umarım şımarmayız. Türk vatandaşı artık dünyada çok değerli. Biz bunu burada hissettik, gördük. Avrupa'dan bizim buraya tahliye edilmemiz, buradaki hizmet gerçekten müthiş bir olay. Kıymetli olduğumuzu anladık, gururlandık ve duygulandık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Samsun Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:18
Öğle
12:36
İkindi
16:30
Akşam
19:45
Yatsı
21:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Bektaş Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.