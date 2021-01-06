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Karantinada aksiyon bu kadar olur! Locked Down'dan ilk fragman geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.01.2021 08:03 | Son Güncelleme:
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Karantinada aksiyon bu kadar olur! Locked Down'dan ilk fragman geldi

Anne Hathaway ve Chiwetel Ejiofor'un başrollerini paylaştığı ve en sıkı karantina uygulamalarının gerçekleştiği dönemde çekilen Locked Down adlı aksiyon filminden ilk fragman geldi.

Yönetmen Doug Liman’ın karantina döneminde çektiği Anne Hathaway ve Chiwetel Ejiofor’un başrollerini paylaştığı Locked Down adlı aksiyon filminden ilk fragman yayınlandı. Fragman, koronavirüs kilitlenmesinden hemen önce ayrılmayı planlayan Londralı bir çift olan Linda ve Paxton'ın gerilimli hikayesine odaklanıyor.

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Filmde ayrıca, birçoğu video görüşmelerinde Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Dulé Hill, Jazmyn Simon, Ben Stiller ve Ben Kingsley gibi isimler de görünüyor. Locked Down, İngiltere'de, eylül ayında bir aylık bir sürede, Covid-19 protokolleri altında çekildi. Senaryo, daha önce 2019’da "Serenity" için Hathaway'le birlikte çalışan "Peaky Blinders" yaratıcısı Steven Knight tarafından yazıldı.

"Locked Down" 14 Ocak'ta HBO Max'te prömiyer yapacak.

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