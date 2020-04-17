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Karantinadayken 21 ünlü filmi evlerinde yeniden canlandıran çift

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Fanni ve Norbert adındaki Macar çift koronavirüs karantinası sırasında, vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmek için mükemmel bir yol buldular. Çift, ünlü filmlerdeki bazı sahneleri veya posterlerini yeniden canlandırarak bugünleri atlatmaya çalışıyorlar.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyarlarca insan eve kapanmış durumda. Çoğu kişi evde nasıl zaman geçireceğini bilemezken bazıları ise bu vakitleri eğlenceli hale getiriyor. Fanni ve Norbert adındaki Macar çift, evlerinde eğlenceli vakit geçirmek için sinema tarihinin önemli filmlerinden bazı sahneleri veya posterlerini kendi yorumlarıyla canlandırıyorlar.

Düşük bütçeli tasarımları, zengin Hollywood stüdyolarında yaratılanlar kadar gösterişli olmayabilir ancak kesinlikli daha yaratıcı. Ve bugünlerde bir dükkana gidip kostüm veya ekipman alamadığımızı düşünürsek, çabaları daha da hayranlık uyandırıyor…

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unutulmaz filmler, film posterleri,

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