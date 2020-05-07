YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Karantinaya alınan mahallede yollar toprak yığınları ile kapatıldı

Karantinaya alınan mahallede yollar toprak yığınları ile kapatıldı

TOKAT HABERLERİ  | 07.05.2020 17:43 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde karantinaya alınan 2 mahallede ara yollar toprak yığınları ve barikatlarla kapatıldı.Tokat’ın Erbaa ilçesinin en büyük mahallerinden Ziya Gökalp ile Kuruçay mahallelerinde korona virüs vakalarının artması sonucu karantina uygulanmasına başladı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde karantinaya alınan 2 mahallede ara yollar toprak yığınları ve barikatlarla kapatıldı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinin en büyük mahallerinden Ziya Gökalp ile Kuruçay mahallelerinde korona virüs vakalarının artması sonucu karantina uygulanmasına başladı. Mahalle ile ilçe arasında ulaşımı sağlayan iki köprüden biri belediye ekipleri tarafından kum dökülerek kapatıldı. Diğer köprü de ise bekçiler güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. İş yerinde çalıştıklarına dair belge alanların mahalleden çıkmalarına izin verilirken, tarımla uğraşanlara da kolaylık sağlandı. Çiftçilik yapan vatandaşların belgelerini göstererek arazilerine gidip gelmelerine izin verildi.

Eski Sağlık Bakanı Demircan’dan iyiyim mesajı
AK Parti Samsun Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, karantinaya alınan Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki evinde olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demircan, “Mahallemiz karantinaya alındı. Bizde Rabbime şükür herhangi bir şey yok. Kurallara uyma konusunda gevşeklik göstermeyelim. Herkese sağlık ve esenlikler dilerim” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Tokat Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:19
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:42
Yatsı
21:15

Tokat Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Ekin Eczanesi
Merkez
Koçyiğit Eczanesi
Merkez
Sabuncuoğlu Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Erbaa
50.Yıl Eczanesi
Niksar
Alpat Eczanesi
Turhal
Sağlık Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Direğe çarpan otomobil şaha kalktı

Direğe çarpan otomobil şaha kalktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Prof. Dr. Ateş Kara ismi Niksar’da yaşayacak

Prof. Dr. Ateş Kara ismi Niksar’da yaşayacak

Karantinadaki mühendise sürpriz yaş günü kutlaması

Karantinadaki mühendise sürpriz yaş günü kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.