MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Karar çıktı! Reynmen 200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecek

Karar çıktı! Reynmen 200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecek

24.11.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyon şirketinin, turnede sahne alması için 500 bin euro'ya anlaştığı şarkıcı Reynmen’e turne öncesi ödediği 200 bin euro'nun iadesi için açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, şarkıcının şirkete 200 bin euro ödemesine karar verdi.

Karar çıktı! Reynmen 200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecek

Riba Events’in sahibi Rıza Cerit, Avrupa’da gerçekleştirilecek olan 10 konserlik turne için ‘Reynmen’ lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş ile sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre, bu konserlerde sahne alıp performans sergilemesi karşılığında Reynmen’e 500 bin euro ödeyeceği belirlenen Riba Events şirketi, konser öncesi şarkıcıya 200 bin euro ödeme yaptı. Anlaşma yapılmasına karşın, corona virüs salgını sebebiyle turne iptal edildi.

AW474487_02

Olaya ilişkin, Rıza Cerit’in avukatı Eda Salman tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Pandemi nedeniyle konser gibi kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için Riba Events şirketi, konserlerini gerçekleştirmeyen Reynmen’e ödediği 200 bin euro'yu geri istemiştir. Reynmen ihtarnamelere olumsuz cevap vermiştir. Şirketin zarar kaybına uğramasının engellenmesi için 200 bin euro'nun faiziyle birlikte Reynmen’den tahsilini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

AW474487_01

KARAR VERİLDİ

İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde devam eden dava karara bağlandı. Duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Reynmen’in Rıza Cerit’e 200 bin euro ödemesine karar verdi.

AW474487_03

“BU, EMSAL BİR KARARDIR"

Mahkeme kararına ilişkin konuşan Rıza Cerit’in avukatı Eda Salman, “Mahkeme haklı olduğumuza karar vererek davamızı kabul etmiştir. Mahkeme kararına göre Reynmen, 200 bin euroyu en yüksek faiziyle birlikte müvekkilim Rıza Cerit’e ödeyecektir. Bu karar, korona virüs salgını sebebiyle gerçekleştirilemeyen organizasyonların mücbir sebep teşkil edebileceğine dair emsal bir karardır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tahliye edildiAyşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tahliye edildi
Anahtar Kelimeler:
Reynmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Kripto parada yeni bir vurgun iddiası! Hesaplarına erişilemiyor

Kripto parada yeni bir vurgun iddiası! Hesaplarına erişilemiyor

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

İç gösteren elbisesiyle gecelerde

İç gösteren elbisesiyle gecelerde

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.