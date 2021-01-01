YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Karasu’da 2020 yılında 582 kişi hayatını kaybetti

Karasu’da 2020 yılında 582 kişi hayatını kaybetti

SAKARYA HABERLERİ  | 01.01.2021 21:14 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2020 yılında hayatını kaybeden 582 kişi, ilçenin çeşitli mahalle mezarlıklarına defnedildi.Karasu’da 2020 yılında vefat ederek ilçenin mahalle mezarlıklarına defnedilen cenaze sayıları belirlendi.

Karasu’da 2020 yılında 582 kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2020 yılında hayatını kaybeden 582 kişi, ilçenin çeşitli mahalle mezarlıklarına defnedildi.
Karasu’da 2020 yılında vefat ederek ilçenin mahalle mezarlıklarına defnedilen cenaze sayıları belirlendi. İlçede bir yıl boyunca toplamda 582 cenaze, çeşitli mahalle mezarlıklarına defnedildi. Geçen yıla göre cenaze sayısında 70 vefat artışı daha gözlemlendi. Bu sayıdaki artışın nedeninin korona virüs salgını olduğu tahmin edildi. Alınan verilere göre, Karasu’da vefat edip il dışına nakledilen cenazelerin dahil olmadığı öğrenildi.

Karasu’da 2020 yılında 582 kişi hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Sakarya Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:16
Öğle
13:07
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:14

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Cirit Eczanesi
Adapazari
Cömert Eczanesi
Adapazari
Çiçek Eczanesi
Adapazari
Emirhan Eczanesi
Adapazari
Huzur Eczanesi
Adapazari
İlim Eczanesi
Yenikent
Şule Acar Eczanesi
Adapazari
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.