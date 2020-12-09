Karatay Belediyesi, 2020 yılında da sosyal destek projeleriyle vatandaşın yanında oldu

Ülkemizde belediyecilikteki örnek uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ve pek çok projesiyle model alınan Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilikte de örnek olmaya devam ediyor. Aldığı önlem ve kararlarla pandemi sürecini başarıyla yöneten Karatay Belediyesi, 2020’de verdiği desteklerle binlerce vatandaşın yanında oldu.

Sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getiren Karatay Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatarak, onların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Karatay Belediyesi bu kapsamda aşevinden nakdi yardıma, Karatay Şefkat Evleri’nden gıda yardımına, asker ailesi maaşından “Karatay Kart” uygulamasına, “Hoşgeldin Bebek” ve daha birçok proje ile ihtiyaç sahiplerine dayanışma ve yardım elini uzatıyor.

Karatay Belediyesi zor zamanlarında vatandaşın yanında

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2020 yılı içerisinde Karatay’da ikamet eden ve herhangi bir geliri olmayan, maddi yönden sıkıntı içerisinde olduğu tespit edilen 325 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplamda 181 bin 750 TL nakdi yardım yapıldı. Karatay Belediyesi’nin “Karatay Kart” projesi de yine vatandaşı zor zamanlarında yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştiren önemli projelerinden birisi. İhtiyaç sahibi ailelerin alışverişlerini kendilerinin yapabilmesine imkan sunan “Karatay Kart” projesi ile Karatay Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi 2020’de de ailelerin yanında oldu. Karatay Belediyesi, içerisinde 300 TL bulunan “Karatay Kart” projesinden 2020’nin ilk 6 ayında bin 90 vatandaş faydalandı. Toplamda 327 bin TL desteğin verildiği söz konusu proje, Temmuz ayından itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülmeye başlandı. Aile bireylerinin sayısına göre 400 TL’ye kadar verilen ve “Sosyal Kart” olarak devam eden projeden pandemi sürecinin ilk ayında 5 bin 737 vatandaş faydalandı ve yapılan destek tutarı ise yaklaşık 900 bin TL oldu. Haziran ayında “Sosyal Kart”lara 261 bin 687 TL, Ağustos ayında 324 bin 216 TL yükleme yapılırken, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen proje ile verilen toplam “Sosyal Kart” sayısı Ekim sonu itibariyle 2 bin 734 oldu.

Vatani görevlerini yapmak üzere askere giden vatandaşları ve ailelerini de unutmayan Karatay Belediyesi, bu kapsamda askerlik maaşı da vererek ailelerin yanında olmaya gayret ediyor. Askere giden evliyse eşlerine, bekar ise annelerine her ay 250 TL maaş verilirken söz konusu destek için gelir düzeyi kriteri bulunmuyor. Asker maaşı desteği kapsamında 2020’de bin 169 kişiye toplamda 292 bin 250 TL destekte bulunan Karatay Belediyesi, bu sayede hem askerin hem de ailesinin bir nebze de olsa rahatlamasına katkı sunmuş oldu.

Karatay Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımını da sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hiçbir sağlık güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç aileleri tespit ederek vatandaşa destek oluyor. 2020’de ihtiyaç sahibi 415 aileye dağıtılan 79 bin 680 TL tutarındaki gıda paketleri ile ailelerin sofralarına katkıda bulunuluyor.