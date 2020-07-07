YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Karatay Belediyesi personeline Covid-19 eğitimi

Karatay Belediyesi personeline Covid-19 eğitimi

KONYA HABERLERİ  | 07.07.2020 12:20 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, korona virüs salgını süreci boyunca hem vatandaşların hem de çalışanlarının sağlığı adına birçok karar ile tedbir alarak hizmette kalite ve devamlılığı sağlamak amacıyla Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle tüm belediye personeline korona virüs konusunda eğitim veriyor.

Karatay Belediyesi personeline Covid-19 eğitimi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, korona virüs salgını süreci boyunca hem vatandaşların hem de çalışanlarının sağlığı adına birçok karar ile tedbir alarak hizmette kalite ve devamlılığı sağlamak amacıyla Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle tüm belediye personeline korona virüs konusunda eğitim veriyor. Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eğitimi çalışmalarının sonunda ise Karatay Belediyesi, “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanacak.
Karatay Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında ilk günden bu yana vatandaşların salgından etkilenmemesi adına titiz bir çalışma yürütüyor. Gerek vatandaşların gerekse de belediye personelinin sağlığının en üst planda tutan Karatay Belediyesi, bu kapsamda Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle salgınla ilgili eğitim çalışması gerçekleştiriyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Dr. Bülent Oğuz tarafından verilen söz konusu eğitimler, Karatay Belediyesi Meclis Salonunda başladı. Belediye hizmet binasındaki bütün personeli kapsayan ve Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibinde görevli Dr. Bülent Oğuz tarafından eğitimlerde, Covid-19 hastalığının özellikleri, belirtileri ve yayılımı, kişisel hijyen, el hijyeni, standart enfeksiyon korunma önlemleri, bulaş bazlı önlemler, maske ile eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanılması ve daha pek çok konuda bilgiler aktarılıyor. Eğitimler sonucunda ise Karatay Belediyesi, “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanacak. Söz konusu belge, Karatay Belediyesi’nin hizmetine bir kalite standardı getirmesinin yanı sıra sağlıklı toplum ve sağlıklı gelecek nesillerin güveni için de önemli bir çaba olarak nitelendiriliyor.
Belediye Başkanı Hasan Kılca, insan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, korona virüs vakalarının ülkemizde de ortaya çıkmasıyla birlikte Karatay Belediyesi olarak önemli bir çalışmanın içerisine girdiklerini aktardı. Başkan Hasan Kılca, “Vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlar, bahçeler, parklar, cadde, sokak ve meydanlarda başlattığımız temizlik ve ilaçlama çalışmalarımız sürüyor. Hem sosyal medya kanallarımız, hem de duyuru alanlarımız aracılığıyla da vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirmelerimizi de yapıyoruz. Bu çalışmalara ek olarak hem vatandaşlarımızı hem de çalışanlarımızı korumaya yönelik de bir dizi kararlar aldık. Bu kapsamda da İlçe Sağlık Müdürlüğümüz işbirliğiyle Covid-19 ile ilgili oldukça kapsamlı bir eğitim çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığının yanı sıra belediye hizmetlerimizde güven ile kalitenin de sağlanacağı bu eğitimleri önemsiyoruz. Yine bu eğitimler neticesinde TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alacağız. Bizim için vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm personelimize de bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Karatay Belediyesi personeline Covid-19 eğitimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Konya Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:28
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:22
Yatsı
22:01

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Seda Tellioğlu Eczanesi
Karatay
Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Beyhekim Eczanesi
Selcuklu
Doğumevi Eczanesi
Selcuklu
Nişantaşı Eczanesi
Selcuklu
Tevfik Yekşun Eczanesi
Selcuklu
Burak Akbuğa Eczanesi
Meram
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.