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Karatay Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

KONYA HABERLERİ  | 10.07.2020 13:06 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın belirli gün ve saatlerinde sokak hayvanlarına belediye tarafından ilçenin çeşitli yerlerine konan kedi, köpek ve kuş beslenme istasyonlarına su ve yem bırakıyor.Yazın kavurucu sıcağında su ve yemek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarının imdadına Karatay Belediyesi koşuyor.

Konya’nın merkez Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın belirli gün ve saatlerinde sokak hayvanlarına belediye tarafından ilçenin çeşitli yerlerine konan kedi, köpek ve kuş beslenme istasyonlarına su ve yem bırakıyor.
Yazın kavurucu sıcağında su ve yemek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarının imdadına Karatay Belediyesi koşuyor. Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın belirli gün ve saatlerinde sokak hayvanlarına belediye tarafından ilçenin çeşitli yerlerine konan kedi, köpek ve kuş beslenme istasyonlarına su ve yem bırakıyor. İlçede 44 adet köpek besleme istasyonu, 24 adet kedi besleme istasyonu ve 200 adet de kuş evi bulunduğu bilgisini veren Veterinerlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu istasyonların su ve yemsiz bırakmamaya büyük özen gösterdiklerini aktardı.

“Hayatı sokaktaki dostlarımızla paylaştığımızı unutmayalım”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, bugüne kadar sokak hayvanları için birçok proje ve çalışma yaptıklarını dile getirerek ilçenin birçok noktasına yerleştirdikleri besleme istasyonları sayesinde ilçenin sevimli ve sessiz sakinlerine sahip çıktıklarının altını çizdi. Özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yem ve su bulmada sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Başkan Hasan Kılca, bu konuda vatandaşlardan da destek istedi. Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bizler sevimli dostlarımızı aç ve susuz bırakmamaya büyük gayret ediyoruz. Ancak sıcak havaların insan hayatını bir hayli zorlaştırdığı şu günlerde, hayvanlar da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Dolayısıyla bu dönemlerde hemşehrilerimizin kapı önlerine koyacakları bir kap su ve yemin kuş, köpek veya kediler için çok önemli bir hal alıyor. Zira su ve yiyecek, insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de hayatın vazgeçilmez temel ihtiyacı. Bunun bilincinde olan bizler de Karatay Belediyesi ilçe geneline 44 adet köpek, 24 adet kedi besleme istasyonu ve 200 adet de kuş evi yerleştirdik. Bu besleme istasyonlarımıza periyodik olarak yemek ve suyu eksik etmemeye özen gösteriyoruz. Yine parklara, yeşil alanlara ve ilçemizin muhtelif bölgelerine hayvanlar için yiyecek ve içecek bırakıyoruz. Sokak hayvanlarının da doğanın bir parçası olduğunu ve hayatı insanlarla birlikte paylaştıklarını unutmamak gerekiyor” dedi.

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Çağrı Eczanesi
Karatay
Acar Eczanesi
Selcuklu
Ertürk Eczanesi
Selcuklu
Meyra Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Tuna Eczanesi
Selcuklu
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