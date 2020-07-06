Karatay’dan uluslararası kültür programına katkı

Konya’nın kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan zengin içerikli programlar düzenleyen Karatay İlçe Belediyesi, bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen "Dede Korkut’tan Kalan Miras; Aşık Sanatı’ konulu uluslararası konferansa da katkı sundu.

7 ülkeden birbirinden önemli halk ozanlarının katılımıyla düzenlenen Türk Dünyası Aşıklar Bayramı ve Bilgi Şöleni, bu yıl “Dede Korkut’tan Kalan Miras; Aşıklar Bayramı” ana temasıyla yapıldı. Video konferansta Aşık sanatında Şirvan ortamı, Karabağ Aşık ortamının özellikleri ile Aşık ortamının usta çırağı gelenekleri gibi birçok konuda görüşler ortaya kondu, hazırlanan raporlar ele alındı.

“Dede Korkut’tan Kalan Miras; Aşık Sanatı” konulu uluslararası konferansta aşıklar ise, vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik üzerine koçaklamalar ve güzellemeler yaptı. Türkiye adına Konya’dan Öksüz Ozan Ahmet Yıldırım’ın yanı sıra Kars’tan Bilal Ersarı da etkinliklere katkı sundu.

“Aşıklık, bu toprakların en eski kültürel öğelerinden biri”

Karatay Belediyesi’nden video konferansa bağlanarak hünerlerini sergileyen Ahmet Yıldırım, aşıklık geleneğinin Türk kültürüne yaptığı etkilerden söz etti. Yıldırım, video konferans ile gerçekleştirilen programda Türk dünyasının Türk bilim adamları ve sanat tarihçileri topluluğunun korunması ve hayatta kalması için ortak projelerin hayata geçirilmesi ihtiyacının altını çizdi. Halk Ozanı Ahmet Yıldırım, “Aşıklar Bayramı’nın amacı, Türk kültürünün kadim geleneklerinden biri olan âşıklık geleneğinin doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bu bayram, 1966’dan beri devam ediyor ve Türkiye’de en uzun soluklu kültürel faaliyetlerden biri. Bu kültüre katkı sunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” dedi.