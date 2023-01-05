Karatay’ın tarihi dokusu korunuyor

Tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalarıyla “Kadim Karatay”ı yeniden ortaya çıkarma hedefindeki Karatay Belediyesi, restorasyon projelerine ara vermiyor. Karatay’ın tarihi zenginliğini geleceğe taşımak isteyen Karatay Belediyesi bu çerçevede; Kerimdede Çeşme, Sarıyakup ve Aziziye Mahalleleri’nde restorasyon ile sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Yine Akçeşme, Aziziye ve Nakipoğlu Mahallelerinde hazırlanan projelerin planlaması ise tamamlandı.

BAŞKAN HASAN KILCA RESTORASYON ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da; Kerimdede Çeşme Mahallesi ile Sarıyakup Mahallesinde bulunan ve 20’nci yüzyıl başlarına tarihlendirilen iki tarihi yapının restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Her ikisi de ikişer katlı olan, iç sofalı plan tipinde ve ağırlıklı olarak kerpiç ile ahşap malzemelerden yapılan sivil mimari örneği yapıların restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmaları çok önemsediklerini belirtti.

“KONYA MİMARİSİ VE EVLERİ KENDİNE HAS YAPISIYLA BÜYÜK BİR ZENGİNLİK”

Karatay’da gerçekleştirilen çalışmalarla ‘Kadim Karatay’ı ortaya çıkarma gayretinde olduklarını belirten Başkan Hasan Kılca, “Bu bağlamda ilçemizin doğasının, tarihi dokusunun ve kültürünün korunmasının, yapılacak bütün çalışmaların merkezini teşkil etmesi gerekliliğine inanıyoruz. Yeni projeler ve yapılaşma kültürü içerisinde Karatay’ın dokusunu koruyup, doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü eserlerinin tanıtım çalışmalarıyla geniş kitlelere aktarılması için çalışıyoruz. Bu çerçevede de 20. yüzyılın başlarında inşa edilen sivil mimari örneği iki kıymetli mirasımızı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Konya mimarisine özgü tarihi mekanlarımızı önce kamulaştırıp daha sonra da restorasyonunu özenle yapıyoruz. Şu anda da ekiplerimizle birlikte Kerimdede Çeşme ve Sarıyakup Mahallelerimizde bulunan tarihi binalarımızın restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Tarihimize ve bu eşsiz mirasa sahip çıkarak bunun gelecek nesillerimize aktarılması amacındayız. Çünkü Konya mimarisi ve evleri kendine has yapısıyla büyük bir zenginlik. Bizler de bu zenginliği korumaya ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“KARATAY’DA 2019’DAN BU YANA 196 MİLYON TL’LİK KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMASI”

Karatay Belediyesi, kamulaştırma çalışmalarına ayrı bir önem veriyor. 2019’da yaklaşık 10 milyon TL olan kamulaştırma bütçesi, 2020’e 20 milyon 647 bin TL’ye, 2021’de ise 91 milyon TL’nin üzerine çıktı. Karatay Belediyesi’nin 2022 yılı kamulaştırma bütçesi tam 74 milyon 866 bin TL olarak gerçekleşti. Aziziye ve Akçeşme Mahallelerinin dışında Çimenlik, Sultan Mesud ve Fetih Mahallelerinde yoğun kamulaştırmalar yapan Karatay Belediyesi, Çimenlik Mahallesi’ne 10 milyon, Fetih Mahallesi’nde 19 milyon ve Sultan Mesud Mahallesi’nde 16 milyon lira değerinde kamulaştırma yaptı. Tüm bu çalışmalarla birlikte, 2019 yılından bu yana toplamda 196 milyon liralık kamulaştırma çalışması yapılmış oldu.

