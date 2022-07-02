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Karatede hayallerinin ötesine ulaşan Özdemir'in hedefi dünya ve olimpiyat şampiyonluğu

02.07.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da küçük yaşlarda ilgi duyduğu karate sporunda milli olduktan sonra bu yıl Avrupa şampiyonluğu elde eden Burak Özdemir, başarı merdivenlerini çıkarak zirveye ulaşmayı hedefliyor - Özdemir: "Hep direkten dönmüştüm, yarı finalde yenildim, finalde yenildim, hep ucu ucuna kaçmıştı ama bu sefer nasip oldu. Çok şükür İstiklal Marşı'mızı okuttum"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Karatede milli olma hayalini gerçekleştirdikten sonra Avrupa şampiyonluğuna da ulaşan Burak Özdemir, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor.

Uluslararası turnuvalarda birçok madalya alan 22 yaşındaki milli sporcu, küçük yaşlarda film izlerken kurduğu karateci olma hayalinin ötesini yaşıyor. Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeyi başaran Özdemir, ülkesine daha çok madalya kazandırmak istiyor.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karateci olma hayalinin ardından milli olma hayalini de dört yıl önce gerçekleştirdiğini söyledi.

Şu anda ise hayallerinin ötesinde olduğunu dile getiren Özdemir, bu yıl Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Özdemir, karateye başladığı ilk yıllarda şampiyon olacağının aklının ucundan dahi geçmediğini ifade ederek, "Tabii yaş ilerledikçe, ilk kez katıldığım 2018 yılında 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 60 kiloda üçüncülük elde ettikten sonra hedeflerimi de büyüttüm, aradan geçen dört yılın ardından hedefime ulaştım." dedi.

Önünde yeni hedefler olduğunu kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

"Hayalimin bir kısmını gerçekleştirdim diyebilirim, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu da hedefliyorum. Buraya kadar gelirken iki Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği elde ettim. Hep direkten dönmüştüm, yarı finalde yenildim, finalde yenildim, hep ucu ucuna kaçmıştı ama bu sefer nasip oldu. Çok şükür, İstiklal Marşı'mızı okuttum."

- "Bazı şeylerden ödün veriyoruz, göğsümüzdeki bayrak için her şeye değer"

Burak Özdemir, zorlu süreçlerden geçerek bu başarılara ulaştığını belirterek, "Günde çift antrenman yapıyoruz, beslenmemize, uykumuza dikkat ediyoruz. Sürekli kamp içerisindeyiz. Bazı şeylerden ödün veriyoruz, ailemizi göremiyoruz, okulumuza çok fazla gidemiyoruz ama göğsümüzdeki bayrak için her şeye değer." ifadelerini kullandı.

Bazı antrenmanlarda nefes alamayacak kadar çok çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, "Suyu yutkunamadığımız oluyor ama o anlarda diyoruz ki 'Bizim bir amacımız var ve buraya bunun için geldik.' Bunu dedikten sonra her şey basitleşiyor." diye konuştu.

Özdemir, daha çok çalışıp başarı merdivenlerini teker teker çıkıp hedeflerine ulaşmak istediğini belirterek, yakaladığı başarılarda emeği olan karate antrenörü Şaban Dizdar'a teşekkür etti.

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