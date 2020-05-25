Karatede olimpiyat kotası mücadelesi 2021’e uzatıldı

Olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesinin ardından WKF, aldığı yeni kararla olimpiyat kotaları için de 2021'deki kota puanlamasının geçerli olacağını duyurdu. WKF’nin yeni kararı sonrası kota aldığı açıklanan milli sporcuların Tokyo 2020'ye katılma mücadelesi 2021 yılında da devam edecek.
Olimpiyatlara karate branşında katılacak sporcular 2021'in Mayıs ayı kota puan durumuna göre ve Haziran ayında yapılacak eleme turnuvasıyla belli olacak. WKF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Mart 2020'de kota puanlamasının sona erdiğini ve bu tarihteki puan sıralamasına göre sporcuların kota hakkı elde ettiğini açıklamıştı.
Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu (55 kg), Meltem Hocaoğlu Akyol (+61 kg), Merve Çoban (61 kg), Ali Sofuoğlu (Kata) ve Uğur Aktaş'ın (+75) olimpiyatlar için kota aldığı açıklanmıştı.
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