Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Milli Parkı yeni turizm sezonuna hazır

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Ziyaretçilerine tarih ile doğayı bir arada sunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ile Milli Parkı yeni turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kadirli ilçesi sınırları içinde yer alan ve Türkiye'nin önemli açık hava müzelerinden biri olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, Milattan Önce 8. yüzyıldan kalma tarihi eserleriyle Milli Park ise eşsiz doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

2020 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren müzede, 1 Nisan itibarıyla başlayan yeni turizm sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

Müzenin yanına kurulan 2 seyir terasıyla ziyaretçilerin tarihi eserleri daha iyi görmeleri hedeflenirken, yapılan rampalarda engellilerin müze ve milli parkı daha kolay gezmelerini sağlayacak.

Hazırlıklar kapsamında Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nin yanına kurulacak kütüphane ve kafeteryanın ise yeni sezona hazır olması planlanıyor.

Yeni turizm sezonunda ziyaretçilerini bekleyen Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ile Milli Parkı çevresinde genel temizlik ve altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.