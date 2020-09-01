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Karatepe Mahallesi’nde cadde ve sokaklar asfaltlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Yaz döneminde yayla yollarının asfalt çalışmasını büyük ölçüde tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, şimdi de Karatepe Mahallesi’nde cadde ve sokakları asfaltladı.Konyaaltı Belediyesi, özellikle kış aylarında ulaşımda sorun yaşanan cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına başladı.

Yaz döneminde yayla yollarının asfalt çalışmasını büyük ölçüde tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, şimdi de Karatepe Mahallesi’nde cadde ve sokakları asfaltladı.
Konyaaltı Belediyesi, özellikle kış aylarında ulaşımda sorun yaşanan cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına başladı. Yaz döneminde asfalt çalışmalarının büyük ölçüde tamamladığı yayla yolları sonrası kent merkezinde kırsal mahallelerde çalışma başlatan Konyaaltı Belediyesi, Karatepe Mahallesi’nde cadde ve sokakları asfaltladı. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Beşkazalı ve Araflar Caddesi ile 2925, 2932, 2924, 2901, 2913 sokaklarında sathi asfalt çalışması yaptı.

“Kırsal mahallelerimize yatırımlarımız sürecek”
Kırsal mahallelerin yaşadıkları sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Kent merkezini kırsal mahallelerimize bağlayan yollarda daha sağlıklı ve kalıcı çözümler üretmek istiyoruz. Bu mahallelerimizde cadde ve sokakların asfaltını yapıyoruz. Son olarak Karatepe Mahallemizde iki cadde ve beş ayrı sokakta sathi asfalt çalışması yaptık. Amacımız ilçe halkımızın yaklaşan kış ayında yağmurdan çamurdan kurtulması. Pandemi döneminde de ilçe halkımıza hizmet noktasında tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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