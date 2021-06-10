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Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, Yeşil Yol Projesi ile bölünmüş yol çalışmalarına anlattı

10.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, Yeşil Yol Projesi ile bölünmüş yol çalışmalarına anlattı

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, Yeşil Yol Projesi ile bölünmüş yol çalışmalarına anlattı

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Yeşil Yol Projesi ile bölünmüş yol konularında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, kentte süren çalışmaları değerlendirmek üzere geldiği Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeşil Yol Projesi'nin birkaç bakanlıkla birlikte çalışıldığına işaret eden Uraloğlu, "Karayollarını ilgilendiren tarafı, Yeşil Yol güzergahında bulunan kara yollarının iyileştirilmesi üzerine ki bu anlamda esasında biz üzerimize düşeni yapmış durumdayız. Yeşil Yol Projesi'nde bunun dışında belediyelerin ve il özel idarelerin yapması gereken işler var. Çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.

- Bölünmüş yol çalışmaları

Uraloğlu, salgına rağmen geçen yıl bölünmüş yol çalışmasında 800 kilometre yol yaparak hedeflerinin üzerine çıktıklarını vurguladı.

Diğer taraftan önemli projelerin açıldığını dile getiren Uraloğlu, "Pandemide hizmetlerimizi aksatmadık, bazı imkanlar da oluşmuş oldu. Zaten Sayın Bakanımızla sürekli sahada olduk ve beraberce denetledik. Bitenlerinin açılışlarını yaptık. O anlamda Karayolları bu süreçten olumsuz etkilenmedi diyebilirim. Hizmet etmeye devam ettik." dedi.

Uraloğlu, bölünmüş yolda bu sene ise 500 kilometrenin üzerine çıkmayı planladıklarını kaydetti.

- Yeşil Yol Projesi

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sürdürülen Yeşil Yol Projesi ile Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin illerindeki turizm merkezlerinin üst kottan birbirine bağlanması hedefleniyor.

Toplamda 4 bin kilometre olan Yeşil Yol Projesi aksında 2 bin 645 kilometre ana güzergahın iyileştirilmesi planlanıyor. Bu güzergahın 1024 kilometrelik kısmı Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alıyor.

Çalışmayla Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Tokat'taki Ballıca Mağarası, Ordu'nun Perşembe Yaylası, Giresun'un Kümbet Yaylası, Trabzon'daki Uzungöl, Rize'de Anzer Yaylası, Gümüşhane'de Karaca Mağarası, Bayburt'ta yer altı şehri, Artvin'de Kafkasör Yaylası gibi turizm merkezlerine aynı güzergah üzerinden ulaşılabilmesi hedefleniyor.

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