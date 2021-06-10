Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, Yeşil Yol Projesi ile bölünmüş yol çalışmalarına anlattı

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Yeşil Yol Projesi ile bölünmüş yol konularında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, kentte süren çalışmaları değerlendirmek üzere geldiği Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeşil Yol Projesi'nin birkaç bakanlıkla birlikte çalışıldığına işaret eden Uraloğlu, "Karayollarını ilgilendiren tarafı, Yeşil Yol güzergahında bulunan kara yollarının iyileştirilmesi üzerine ki bu anlamda esasında biz üzerimize düşeni yapmış durumdayız. Yeşil Yol Projesi'nde bunun dışında belediyelerin ve il özel idarelerin yapması gereken işler var. Çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.

- Bölünmüş yol çalışmaları

Uraloğlu, salgına rağmen geçen yıl bölünmüş yol çalışmasında 800 kilometre yol yaparak hedeflerinin üzerine çıktıklarını vurguladı.

Diğer taraftan önemli projelerin açıldığını dile getiren Uraloğlu, "Pandemide hizmetlerimizi aksatmadık, bazı imkanlar da oluşmuş oldu. Zaten Sayın Bakanımızla sürekli sahada olduk ve beraberce denetledik. Bitenlerinin açılışlarını yaptık. O anlamda Karayolları bu süreçten olumsuz etkilenmedi diyebilirim. Hizmet etmeye devam ettik." dedi.