Karbon ayak izini azaltacak teknolojiler Turkcell'de

İSTANBUL (AA) - Dijital Operatör Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde imzaladığı iş birliği anlaşmalarıyla sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularındaki faaliyetlerini ve pozitif katkısını güçlendirmeye devam etti.

Şirket açıklamasına göre, uluslararası teknoloji şirketleri ile gerçekleştirilen bu iş birlikleri sayesinde Turkcell, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine doğru yeni adımlar attı.

Turkcell'in Huawei ile imzaladığı iyi niyet anlaşmalarından ilki, Huawei'nin düşük karbon teknolojisine sahip, enerji verimliliği yaratacak çözümlerini Turkcell'in şebekesinde denemeyi amaçlıyor. Çıkan sonuçların değerlendirilmesinin ardından bu ve benzer ürün gruplarında iş birliklerinin artırılması için çalışmalar devam edecek. Turkcell bu iş birlikleri sayesinde sürdürülebilirlik vizyonuna uygun şekilde enerji verimliliğini artırarak karbon ayak izini düşüren çalışmalara devam etmeyi planlıyor.

İmzalanan ikinci anlaşma ise güneş enerjisi alanındaki faaliyetleri kapsıyor. Sürdürülebilirlik trendlerine olan eğilimin ve ilginin artması ile dünyada da büyük bir pazar haline gelmiş olan ve Türkiye'de de önemli bir pazar haline geleceği düşünülen güneş enerjisi alanında imzalanacak iyi niyet protokolü kapsamında Turkcell Enerji ile Huawei, mesken ve kurumsallara ait lokasyonlara güneş enerji projelerinin kurulması, müşterilerin ihtiyaçlarına basit ve etkili çözümler üretilmesi, yetkin bir iş modelinin yaratılarak müşterilere kaliteli hizmet sunulması gibi konularda iş birliğine ve görüşmelere açık olacaklarını taahhüt etti.

- "Karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell olarak insan odaklı ve çevreye duyarlı iş yapış şekilleriyle daha iyi bir dünya için teknoloji geliştirdiklerini belirterek, karbon salınımının azaltılmasına ve enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayan dijital hizmetler sunduklarını ifade etti.

Turkcell'in enerji sarfiyatını yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamakla kalmadığını, 2021'de gerçekleştirdiği rüzgar enerji santralı satın alımı ve güneş paneli yatırımlarıyla yenilenebilir enerji üretimi de gerçekleştirdiğini aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak işimizin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarının evrensel düzeyde değerli olması için çalışıyoruz. 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor. Tüm iş süreçlerinde sosyal ve çevresel iş yapış şeklimizin rehberi olan Sürdürülebilir Yönetişim İlkelerini 2021 yılının haziran ayında açıklamıştık. Sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımlar, bir yandan ülke emisyonlarını azaltmaya katkı sağlarken, diğer yandan yeni ürün, hizmet ve istihdam alanlarının tasarlanmasını sağlayacak. Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi, iklim değişikliği konusunda atacağımız seri adımlara bağlı. Bu anlamda ülkemizde her sektörde, her alanda yenilikçi ve bu dönüşüme katkı sağlayacak somut adımlara ihtiyaç duyuyoruz."

