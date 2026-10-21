YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Karbonhidrattan önce sirkeli su içmek işe yarıyor mu? Prof. Dr. Müftüoğlu 3 etkisini açıkladı

Ekmek, makarna, pilav ve tatlı gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerin ardından kan şekerinde hızlı yükselişler yaşanabiliyor. Son dönemde ise bu yükselişi kontrol altında tutmak için yemeklerden önce sirkeli su tüketilmesi sıkça gündeme geliyor. Peki gerçekten bir miktar sirke, karbonhidratların vücuttaki etkisini değiştirebilir mi? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu sorunun cevabını yanıtladı.

Karbonhidrattan önce sirkeli su içmek işe yarıyor mu? Prof. Dr. Müftüoğlu 3 etkisini açıkladı
Gökçen Kökden

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, karbonhidrat tüketmeden yaklaşık yarım saat önce sirkeli su içmenin vücut üzerinde gerçekten bir etkisi olup olmadığını açıkladı.

Karbonhidrattan önce sirkeli su içmek işe yarıyor mu? Prof. Dr. Müftüoğlu 3 etkisini açıkladı 1

KAFA TV'de yayınlanan Hayat Bilgisi programında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, sirkenin karbonhidratların vücuttaki etkisini tamamen ortadan kaldırmadığını ancak kan şekerinin yükselme hızını ve düzeyini etkileyebilecek bazı mekanizmaların bulunduğunu belirtti.

SİRKENİN ETKİSİNİN ARKASINDA 3 NEDEN VAR

Müftüoğlu'nun açıklamasına göre sirkenin etkisini açıklayabilecek mekanizmalardan biri mide boşalmasının yavaşlaması. Yiyeceklerin mideden bağırsaklara geçiş süresi uzadığında, karbonhidratların sindirilmesi ve ortaya çıkan glikozun kana ulaşması da daha kontrollü gerçekleşebiliyor.

Karbonhidrattan önce sirkeli su içmek işe yarıyor mu? Prof. Dr. Müftüoğlu 3 etkisini açıkladı 2

Bir diğer nokta ise tokluk hissi. Sirke tüketiminin daha erken doygunluk hissine katkıda bulunabileceğini belirten Müftüoğlu, bağırsaklardan gerçekleşen şeker emiliminin de etkilenebileceğine dikkat çekti.

Bu nedenle sirke tüketmek, yenilen ekmek, makarna veya tatlının içerdiği karbonhidratı ortadan kaldırmıyor. Buradaki olası fayda, karbonhidrat tüketiminin ardından ortaya çıkan kan şekeri yanıtının bir miktar yavaşlaması veya azalması.

SİRKELİ SU İÇMEK ŞART DEĞİL

Üstelik sirkenin mutlaka suya karıştırılarak yemek öncesinde içilmesi gerekmiyor. Müftüoğlu, öğünün yanında tüketilen salataya yaklaşık bir yemek kaşığı sirke ilave edilmesinin de benzer mantıkla değerlendirilebileceğini ifade etti.

Müftüoğlu'nun aktardığına göre bu alışkanlık, bazı durumlarda ertesi sabah ölçülen kan şekeri değerlerinde yüzde 10'a varan bir azalmayla ilişkilendirilebiliyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA DA İNCELENDİ

Sirkenin kan şekeri üzerindeki etkisi bilimsel araştırmalara da konu oldu. İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde gerçekleştirilen küçük ölçekli bir çalışmada 10 sağlıklı gönüllü incelendi. Beyaz ekmekle birlikte sirke tüketildiğinde katılımcıların kan şekeri ve insülin yanıtlarının daha düşük olduğu gözlendi. Araştırmacılar elde edilen sonuçlarda mide boşalmasının yavaşlamasının rol oynayabileceğini değerlendirdi. Ancak çalışmanın yalnızca 10 sağlıklı kişiyle yapılmış olması nedeniyle sonuçları herkes için geçerli kesin bir kural olarak değerlendirmemek gerekiyor.

SİRKEYİ DOĞRUDAN İÇMEYİN

Sirkenin asidik yapısı nedeniyle tüketim şekli de önem taşıyor. Saf sirkeyi doğrudan içmek yerine suyla seyrelterek tüketmek gerekiyor. Asit, düzenli ve yoğun temas halinde diş minesine zarar verebileceğinden ağız ve diş sağlığı açısından da dikkatli olunması öneriliyor.

Özellikle mide problemi bulunanların sirke tüketiminde temkinli olması gerekiyor. Diyabet nedeniyle ilaç veya insülin kullananların ise kan şekerini etkileyebilecek bu tür uygulamaları rutin haline getirmeden önce doktorlarına danışmaları önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haşladığınız patates kararıyorsa nedeni bu! Bilimsel olarak açıklandıHaşladığınız patates kararıyorsa nedeni bu! Bilimsel olarak açıklandı
150 yıldır yetiştiriyorlar, bilim insanları inceleyince gerçek ortaya çıktı! Milli Gen Havuzu'na girdi150 yıldır yetiştiriyorlar, bilim insanları inceleyince gerçek ortaya çıktı! Milli Gen Havuzu'na girdi

Anahtar Kelimeler:
sağlık sirkeli su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.