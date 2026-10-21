Karbonhidrattan önce sirkeli su içmek işe yarıyor mu? Prof. Dr. Müftüoğlu 3 etkisini açıkladı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, karbonhidrat tüketmeden yaklaşık yarım saat önce sirkeli su içmenin vücut üzerinde gerçekten bir etkisi olup olmadığını açıkladı.

KAFA TV'de yayınlanan Hayat Bilgisi programında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, sirkenin karbonhidratların vücuttaki etkisini tamamen ortadan kaldırmadığını ancak kan şekerinin yükselme hızını ve düzeyini etkileyebilecek bazı mekanizmaların bulunduğunu belirtti.

SİRKENİN ETKİSİNİN ARKASINDA 3 NEDEN VAR

Müftüoğlu'nun açıklamasına göre sirkenin etkisini açıklayabilecek mekanizmalardan biri mide boşalmasının yavaşlaması. Yiyeceklerin mideden bağırsaklara geçiş süresi uzadığında, karbonhidratların sindirilmesi ve ortaya çıkan glikozun kana ulaşması da daha kontrollü gerçekleşebiliyor.

Bir diğer nokta ise tokluk hissi. Sirke tüketiminin daha erken doygunluk hissine katkıda bulunabileceğini belirten Müftüoğlu, bağırsaklardan gerçekleşen şeker emiliminin de etkilenebileceğine dikkat çekti.

Bu nedenle sirke tüketmek, yenilen ekmek, makarna veya tatlının içerdiği karbonhidratı ortadan kaldırmıyor. Buradaki olası fayda, karbonhidrat tüketiminin ardından ortaya çıkan kan şekeri yanıtının bir miktar yavaşlaması veya azalması.

SİRKELİ SU İÇMEK ŞART DEĞİL

Üstelik sirkenin mutlaka suya karıştırılarak yemek öncesinde içilmesi gerekmiyor. Müftüoğlu, öğünün yanında tüketilen salataya yaklaşık bir yemek kaşığı sirke ilave edilmesinin de benzer mantıkla değerlendirilebileceğini ifade etti.

Müftüoğlu'nun aktardığına göre bu alışkanlık, bazı durumlarda ertesi sabah ölçülen kan şekeri değerlerinde yüzde 10'a varan bir azalmayla ilişkilendirilebiliyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA DA İNCELENDİ

Sirkenin kan şekeri üzerindeki etkisi bilimsel araştırmalara da konu oldu. İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde gerçekleştirilen küçük ölçekli bir çalışmada 10 sağlıklı gönüllü incelendi. Beyaz ekmekle birlikte sirke tüketildiğinde katılımcıların kan şekeri ve insülin yanıtlarının daha düşük olduğu gözlendi. Araştırmacılar elde edilen sonuçlarda mide boşalmasının yavaşlamasının rol oynayabileceğini değerlendirdi. Ancak çalışmanın yalnızca 10 sağlıklı kişiyle yapılmış olması nedeniyle sonuçları herkes için geçerli kesin bir kural olarak değerlendirmemek gerekiyor.

SİRKEYİ DOĞRUDAN İÇMEYİN

Sirkenin asidik yapısı nedeniyle tüketim şekli de önem taşıyor. Saf sirkeyi doğrudan içmek yerine suyla seyrelterek tüketmek gerekiyor. Asit, düzenli ve yoğun temas halinde diş minesine zarar verebileceğinden ağız ve diş sağlığı açısından da dikkatli olunması öneriliyor.

Özellikle mide problemi bulunanların sirke tüketiminde temkinli olması gerekiyor. Diyabet nedeniyle ilaç veya insülin kullananların ise kan şekerini etkileyebilecek bu tür uygulamaları rutin haline getirmeden önce doktorlarına danışmaları önem taşıyor.