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Kardan kadına yöresel elbise fistan giydirdiler

16.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar yaptıkları kardan kadına yöresel elbise olan fistan giydirdiler.Yüksekova ilçesinde 2 günden buya belli aralıklara yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışından sonra biriken karları bazı vatandaşlar fırsata çevirdi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar yaptıkları kardan kadına yöresel elbise olan fistan giydirdiler.
Yüksekova ilçesinde 2 günden buya belli aralıklara yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışından sonra biriken karları bazı vatandaşlar fırsata çevirdi. Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Ahmet Donat, kuzenleri ile beraber gün içinde yapımına başladıkları kardan kadına yöresel elbise olan fistan giydirdiler. Bayan şeklini andıran kardan kadın ve fistan giyimiyle de görenlerin ilgisini çekerek hatıra resminde çekmeyi de ihmal etmiyorlar.
Evlerinin önünde yaptıkları kardan kadına fistan giydiren Ahmet Donat, ’’Yoğun bir kar yağışı vardı bizde bu fırsata çevirerek kuzenlerimle kardan kadın yapmaya başladık. Ama faklı olması için bide ona yöremizin elbisesi olan fistan da giydirerek renk kattık. Zaten burada geçenlerde ilgisini çekip resimde alıyorlar’’ dedi.

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