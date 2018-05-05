Kardemir Karabükspor 0 - 1 Atiker Konyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'de Sergen Yalçın ile iyi bir çıkış yakalayan ancak yenilmezlik serisi Bursaspor maçında bozulan Atiker Konyaspor ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynadığı maçtan altın değerinde bir galibiyetle döndü: 0-1
Maça etkili başlayan Konyaspor, Fildişili yıldızı Moryké Fofana'yla 32 ve 34'te çok net iki gol pozisyonundan faydalanamadı.
35'nci dakikada ise ceza sahasına soldan giren Fofana, Anton Kravchenko'nun kendisini düşürmesi sonucu takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Samuel Eto'o penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.
Devre arasına bu skorla girilirken ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor, ikinci yarıda da hiçbir varlık gösteremedi ve mücadele Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Konya, bu sonuçla puanını 35'e yükselterek kümede kalma yolunda çok önemli bir adım attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Atiker Konyaspor'un gelişen atağında Eto'o ceza sahası dışından kaleye vurdu, kaleci Rybka topu çeldi.
32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
34. dakikada Atiker Konyaspor'da Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Fofana gelişene vurdu, top üsten auta gitti.
35. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.
37. dakikada penaltı atışını kullanan Eto'o, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
İlk yarı 1-0 Atiker Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
73. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
77. dakikada Atiker Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Skubic, ceza sahasına ortaladı. Fofana'nın gelişine vuruşunda top direkten döndü, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90. dakikada Skubic'un ceza sahasına ortasında Vedat Bora'nın gelişine vuruşunda, top kaleci Rybka'dan döndü.
Atiker Konyaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Kısal
Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 83 Kage), Murat Akın (Dk. 63 Leandrinho), Traore, Alican Karadağ (Dk. 46 Cem Özdemir), Ibanez, Ergin Keleş
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak (Dk. 44 Ferhat Öztorun), Ömer Ali Şahiner (Dk. 65 Vedat Bora), Jonsson, Milosevic, Bourabia, Fofana, Eto'o (Jahovic)
Gol: Dk. 37 Eto'o (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Alican Karadağ, Dk. 52 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 55 Traore, Dk. 79 Ergin Keleş, Dk. 81 İshak Doğan (Kardemir Karabükspor), Dk. 24 Ali Turan, Dk. 72 Bourabia (Atiker Konyaspor)
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