Kardemir Karabükspor'da başkan değişikliği

Spor Toto 1. Ligi'nde finansal açıdan zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor'da geçen hafta düzenlediği basın toplantısı ile istifa edeceğini açıklayan başkan Sedat Namal, göreve gelirken kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediği için görevi bıraktığını açıkladı.
Asbaşkan olarak görev yapan iş adamı Mehmet Yüksel de yeni başkan oldu. Mehmet Yüksel, taşın altına eline koyduklarını, kulübün finansal açıdan düzelebilmesi için gerekli kaynak arayışlarına başladıklarını belirtti.
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