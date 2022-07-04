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KARDEMİR'den işçilere kademe müjdesi

04.07.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARDEMİR'den işçilere kademe müjdesi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), işçiler için "kademe sistematiği" çalışmasının neticelendiğini duyurdu.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, 1937 yılında kurulan, 5 binin üzerinde çalışan sayısıyla bölgenin en önemli istihdam merkezlerinden biri olan KARDEMİR'de bugün düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kapsam içi personeli ilgilendiren kademe sistematiğinin onaylandığı belirtildi.

Yönetim Kurulunun göreve geldiği Kasım 2020'den itibaren gözle görülür şekilde yükselen karlılık rakamlarıyla birlikte çalışan haklarında da birçok iyileştirmenin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, çalışanlarımızın haklarında ve iş ortamlarındaki memnuniyetin artırılmasının yanı sıra eğitim, kültür, sanat, bilim, spor gibi sosyal sorumluluk projelerine vermiş olduğu büyük desteklerle toplumsal refahın artırılmasına hizmet ederken, aynı zamanda da bölgenin ve kentin kalkınmasında lokomotif rol üstlenmeye devam etmektedir. Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz tarafından bugün onaylanan kademe sistematiğinde, hiçbir çalışanımız hak kaybı yaşamayacağı gibi 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren hak ettikleri ücret farklarının bayram öncesi çalışanlarımıza ödenmesi kararlaştırılmıştır."

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