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KARDEMİR'e 200 kişi alınacak

05.03.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARDEMİR'e 200 kişi alınacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR), şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere 200 kişinin alınacağı bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı ve iş yeri hekimi olmak üzere 30 kişinin alınacağı belirtildi.

Başvuruların 7 Mart'tan itibaren KARDEMİR web sitesi üzerinden yapılacağı, adayların 28 Mart 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, şirket bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere de 170 kişinin alınacağı, başvuruların 7 Mart'tan itibaren İŞKUR Karabük İl Müdürlüğüne yapılacağı, adayların 28 Mart 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerektiği aktarıldı.

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