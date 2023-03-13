Kardeş acısı... Serdar Ortaç ayakta durmakta zorlandı

Serdar Ortaç'ın yaklaşık bir yıldır hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç, hayatını kaybetti. Serkan Ortaç, Suadiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.

Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.



Kendisi de uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden 53 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, kardeşinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti.



