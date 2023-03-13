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Kardeş acısı... Serdar Ortaç ayakta durmakta zorlandı

13.03.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç, uzun zamandır hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç'ın hayatını kaybetmesiyle yıkıldı. Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Tören sırasında Serdar Ortaç ayakta durmakta zorlandı.

Kardeş acısı... Serdar Ortaç ayakta durmakta zorlandı

Serdar Ortaç'ın yaklaşık bir yıldır hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç, hayatını kaybetti. Serkan Ortaç, Suadiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.

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Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.

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Kendisi de uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden 53 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, kardeşinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti.

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Serdar Ortaç yaşında

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