Kardeş belediyeler kültür ve sanat etkinliğinde buluşacak

Turgutlu Belediyesi 2019 yılı ekim ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilerek hayata geçirilen kardeş şehir projesi kapsamında, kardeş şehir olan Karşıyaka Belediyesi ile kültür ve sanat etkinliklerinde buluşmaya devam ediyor.

İmzalanan protokol sonrasında “Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte hem Turgutlu’da hem de Karşıyaka’da çok güzel işler başaracağız." sözünü veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, söz verildiği gibi birlikte Turgutlu ve Karşıyaka için var gücüyle çalıştıklarını belirterek her iki ilçede de sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısını artırarak ilçelerin gelişimine katkı sağlayıp çok daha iyi yerlere geleceğini belirtti.

Turgutlu Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Siyah beyaz yazar ya da gri oyun’ isimli tek perde tiyatro oyunu 14 Mart Cumartesi günü saat 18.00’da Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek.

