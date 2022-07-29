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Kardeşi genç annenin intihar etmeden önceki görüntülerini paylaşıp isyan etti! Aile içi şiddet ölüm getirdi

29.07.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Lancashire şehrinde yaşayan bir çocuk annesi 23 yaşındaki Kiena Dawes’in ölümü ülkede geniş yankı uyandırdı. Dawes’in 29 yaşındaki kardeşi Kynan Dawes, kız kardeşinin birden fazla kimliği gizlenen bir aile üyesinin saldırı ve tacizinin kurbanı olduğunu iddia etti. Kardeşinin evinde ve üzerinde sürekli olarak panik alarmları bulunduğunu anlatan Kynan, Kiena’nın saldırılardan kurtulabilmek için intihar ettiğini söyledi.

Kardeşi genç annenin intihar etmeden önceki görüntülerini paylaşıp isyan etti! Aile içi şiddet ölüm getirdi

İngiltere’nin Lancashire şehrinde yaşayan Kiena Dawes, kimliği açıklanmayan bir saldırganının sürekli olarak taciz ve tehditlerine maruz kaldı. İntihar etmeden haftalar öncesinde saldırganı polise şikayet ettiği bildirilen kadının kardeşi yeterli korunma sağlanmamasına isyan etti. Kız kardeşinin sadece mutlu bir hayat istediğini söyleyen Kynan, Kiena’nın intihar etmeden öncesinde uğradığı son saldırıya ait görüntüleri paylaştı. Kiena’nın kanlı ve morarmış haldeki şoke edici fotoğrafları bir anda büyük yankı uyandırdı.

KIZINI ARKADAŞINA EMANET ETTİ

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İntihar etmeye karar vermeden birkaç saat önce 9 aylık kızını bir arkadaşına bırakan Kiena Dawes, evinin yakınlarındaki bir tren raylarına atladı. Kendisine sürekli olarak tacizde bulunan adamın son saldırısından 11 gün sonra duruma daha fazla dayanamayarak tren raylarında intihar eden Kiena’nın cansız bedeni ailesi ve arkadaşlarının kayıp ilanı vermesi üzerine polis tarafından bulundu.

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TELEFONUNA BİR NOT BIRAKTI

YENŞ-KOY

Kardeşinin yaşadığı travmatik durumun psikoloji üzerinde de etkili olduğunu söyleyen erkek kardeşi Kynan, “Her yerine panik alarmları taktı. Defalarca saldırıya uğradı. Kendisini kurtarmak için sonunda intihar etmeye karar verdi. Kız kardeşim intihar etmeden önce telefonuna bir not bırakmış. Kendini neden öldürdüğü o notta yazıyor. Zamanla bu paylaşılabilir ama şimdi değil." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz İngiltere taciz
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