Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kadın terapisti 15 saat boyunca evinde alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti: Tecavüz, işkence, şiddet...

Kadın terapisti 15 saat boyunca evinde alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti: Tecavüz, işkence, şiddet...

10.07.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin güney eyaleti Florida'da ismi açıklanmayan bir kadın terapist, 20 yaşındaki Tzvi Allswang adındaki danışanını evinde ziyaret etti. Daha önceki seanslarında genellikle Allswang’in ailesi de evde oluyordu. Ancak genç kadın ile Allswang bu sefer evde yalnızdı ve seansın bitmesiyle beraber terapistin 15 saat boyunca alıkonulduğu kâbusu başladı.

Kadın terapisti 15 saat boyunca evinde alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti: Tecavüz, işkence, şiddet...

ABD'nin güney eyaleti Florida'nın Palm Beach Country bölgesindeki Baco Raton semtinde yaşanan bir olay ülkenin gündemine bomba gibi düştü. İki katlı, bahçeli müstakil bir evde ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Tzvi Allswang’ı tedavi için terapisti ziyaret etti. Ailesi tatilde olduğu için ikili seansı başbaşa tamamladı. Seansın bitimine kısa bir süre kala terapist evin bütün pencerelerinin kapatıldığını fark etti. Allswang’in telefonuna el koyarak uçak moduna alıp alüminyum folyoya bantlaması üzerine genç kadın ne yapacağını şaşırdı. 15 saat boyunca Allswang’in evinde mahsur kalan kadın saldırganın uyguladığı işkencelere maruz kaldı.15 saat boyunca işkence ve tecavüz eden erkek saldırgan, polis tarafından başından vurularak yakalandı.

YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

kapak1

Olay yerinde polislerin gelmesi üzerine 15 saatlik işkenceden kurtulmayı başaran kadın gözyaşları içinde verdiği ifadesinde dehşeti anlattı. Daha öncesinde birçok kez Allswang’ın evine terapi için gittiğini söyleyen genç kadın o günde sözleştikleri saatte evinde olduğunu dile getirdi. Gençlik yıllarında Allswang’ın cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıktığından haberdar olduğunu belirten terapist seanslarda Allswang’ın sosyal hayata karışmasına yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

kapak2

Seansın bitmesiyle birlikte evden ayrılmak için hareketlendiğinde genç kadın kapıların ve pencerelerin kilitli olduğunu fark ettiğini dile getirdi. O noktadan sonra genç kadın 15 saat süren işkencenin başladığını ifade etti.

Endonezya’nın büyücü doktoru! 42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttıEndonezya’nın büyücü doktoru! 42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

“DEFALARCA KEZ BOĞMAYA ÇALIŞTI”

kapak4

Allswang’ın kendisini elleri ve dizleriyle döverek, iki katlı evlerinin merdivenlerden sürüklediğini anlatan genç kadın, 15 saatlik sürede 4-5 kez boğulma tehlikesi atlattığını belirtti. Her seferinde Allswang’ın boğazını elleriyle sıkarak ölmesi için beklediğini anlatan genç kadının sevgilisi ona ulaşamaması üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri genç kadının son görüldüğü yer olduğu için Allswang’ın evine geldi ancak kapıyı kimsenin açmaması üzerine geri döndü.

Polise gelen bir telefonda, kadın terapistin otomobilinin evin garaj yolunda olduğu söylenmesi üzerine polis ikinci kez evi ziyaret etti ve bu kez genç kadının yardım çığlıklarını duydu. Polisin zorla içeri girdiği anlarda saldırgan kadın terapisti yatak odasındaki karanlık bir gardroba kitlemeye çalışıyordu.

Hastanede akılalmaz olay! Sağlık görevlileri ve hastaları rehin alan saldırgan dehşet saçtıHastanede akılalmaz olay! Sağlık görevlileri ve hastaları rehin alan saldırgan dehşet saçtı

BAŞINDAN VURULARAK DURDURULDU

Polislerin yatak odasına ulaşmasıyla saldırgan ve kurban dolapta bulundu. Polis, Allswang'a birçok kez bıçağı indirip kadını serbest bırakmasını emretti. Defalarca ret yanıtı alan polis ekipleri, saldırganı başından vurdu. Başından yaralanan cani, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan Allswang, hastanedeki tedavisinin ardından Palm Beach County hapishanesine nakledildi. Dehşeti yaşayan genç terapist ise hastanede tedavi altına alındı.

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çalmak istedi, anne kaputa çıkarak durdurmaya çalıştıAkılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çalmak istedi, anne kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı
Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip... Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...
Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattıTatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

İlginizi Çekebilir

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.