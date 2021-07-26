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  4. Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan her gün mezarlığa gidiyor

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan her gün mezarlığa gidiyor

26.07.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalandı ve hayatını kaybetti. Kardeşinin kaybından sonra yıkılan Alişan her gün mezarlığa gidiyor.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan her gün mezarlığa gidiyor

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Alişan, koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın mezarının başından ayrılmıyor.

Magazinburada'nın haberine göre; zor dönemden geçen ünlü şarkıcının kimse ile konuşmadığı, her gün sabah-akşam tek başına mezarlık ziyaretine gittiği öğrenildi. Alişan her gün mezarlığa gidip bir süre dua ediyor ve ardından mezarlıktan ayrılıyor.

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"SENİ BİR DAHA GÖREMEMEK BENİ DELİRTİYOR"

Cenaze sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acısını kelimelere döken ünlü sanatçı, "Ağabeyim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu; Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum ağabeyim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim.

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Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum, Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..." ifadelerini kullanmıştı.

Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı!Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı!


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Anahtar Kelimeler:
Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Her gün gitmene gerek yok evinde de dua edebilirsin tamam mesaj alındı çok üzüldün.
şarkıcı arkadaş mezar başina gazetecilerle gidip poz vermeyi de unutmamış
öyle olur ilk başlarda sonra alışırsın zamansiz ayrılıklara 22 sene olmuş kardeşim benden gideli hersey dun gibi sessizce ağlarsın göz yaşın içine akar kimse görmez Allah sabır versin bu acıyı kimseye yaşatmasın anne babaya alışırsın kardeş ve evlat acısı çok başka rabbim kimseye yaşatma

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