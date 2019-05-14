Mynet Trend

Kardeşi ve baldızına stadın otoparkında kurşun yağdırdı! Dehşet olayda ceza yağdı

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 14.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

Konya'da stadın otoparkında kardeşi Sevgi T. (24) ile baldızı Ceylan P.'yi (30) tabancayla vurarak yaralayıp, baldızının sevgilisi Yaşar Telli'yi (31) öldüren Fevzi Arslan (35) 'kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından 54 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kardeşi ve baldızına stadın otoparkında kurşun yağdırdı! Dehşet olayda ceza yağdı

Olay, geçen yıl 21 Nisan günü saat 21.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi, 1 çocuk babası Fevzi Arslan, arkadaşı Salih D., kardeşi Sevgi T. ve baldızı Ceylan P.'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi. Arslan, ardından baldızı Ceylan P.'nin birlikte yaşadığı, 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli'yi çağırdı. Bir süre sonra yanlarına Yaşar Telli de geldi. Arslan, iddiaya göre, Telli'ye ''Baldızımla birliktesin. 3 çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın?'' diye sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi Arslan, Yaşar Telli, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Yaşar Telli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Sevgi T. ve Ceylan P. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

stadyum-otoparkinda-1-kisiyi-oldurup-2-kisiyi-yaralayan-saniga-54-yil-hapis-cezasi_7883_dhaphoto2

"YA CAN ALACAĞIM YA CANIMDAN OLACAĞIM" MESAJI

Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp kaçan Fevzi Arslan, 1 gün sonra Cihanbeyli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Arslan'ın, olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan 1 sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahası da ya can alacağım, ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım' mesajını paylaştığı görüldü. Arslan, cinayetin ardından ise "Çoğunuzu seviyorum, Allah'a emanet olun. Ben dedim ki 'Yapmayın' " diye mesaj yayımladı.

'ARAMIZDA AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR' DEMİŞ

Fevzi Arslan, emniyetteki ifadesinde, kız kardeşi Sevgi T. ile Yaşar Telli'nin birbirine gönderdiği aşk mesajlarını gördüğünü ileri sürdü. Bu durumu konuşmak için Telli'yi de stadyumun otoparkına çağırdığını kaydeden Arslan, ilk olarak baldızı Ceylan P. ile tartıştığını söyledi. Arslan, ''Önce Ceylan'la tartıştım. 'Madem biliyorsun neden bana söylemedin?' dedim. Yaşar gelince aynı arabaya geçip, oturduk. Onlar arkada, ben önde oturuyordum. Aşk mesajlarından bahsettim ve neden bana söylemediklerini sordum. Sevgi de Yaşar da inkar etti. 'Biz sevgili değiliz' dediler. Yaşar, 'Bizim kardeşinle aramızda ağabey-kardeş ilişkisi var. Ağabey-kardeş gibi mesajlaştık' dedi. Sinirlenip, aşağı indim. Yaşar'ın bulunduğu yerdeki cam, yarı açıktı. Bir an silahı çekip, açık yerden Yaşar'ın göğsüne doğru peş peşe ateş ettim'' diye konuştu.

stadyum-otoparkinda-1-kisiyi-oldurup-2-kisiyi-yaralayan-saniga-54-yil-hapis-cezasi_7883_dhaphoto4

"KADINLAR YANLIŞLIKLA VURULMUŞ"

Kardeşini ve baldızını vurma gibi niyetinin olmadığını ileri süren Fevzi Arslan, ''Kadınları vurma gibi bir niyetim yoktu. Onlar yanlışlıkla vurulmuş. Namus meselesiydi. Silahı olay yerinde bıraktım. Daha sonra Cihanbeyli'ye gittim'' dedi. Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SEVGİ VE CEYLAN'IN NASIL VURULDUĞUNU BEN DE ANLAMADIM"

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Fevzi Arslan, öldürülen Yaşar Telli'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Fevzi Arslan, "Olay anında Yaşar Telli, elini beline atmasaydı ben kesinlikle ateş etmezdim. Benim Sevgi ve Ceylan'a yönelik herhangi bir eylemim yoktur. Onların nasıl yaralandığını ben de anlamadım. Takdir mahkemenindir" dedi.

stadyum-otoparkinda-1-kisiyi-oldurup-2-kisiyi-yaralayan-saniga-54-yil-hapis-cezasi_7883_dhaphoto5

54 YIL 2 AY HAPİS

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fevzi Arslan'a, Yaşar Telli'yi yönelik 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Arslan, Ceylan P.'ye yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay, Sevgi T.'ye yönelik yine 'kardeşe karşı öldürmeye' teşebbüs' suçundan 16 yıl 8 ay olmak üzere toplam 54 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

stadyum-otoparkinda-1-kisiyi-oldurup-2-kisiyi-yaralayan-saniga-54-yil-hapis-cezasi_7883_dhaphoto1

DHA

PARTNERYaşamak için en kötü 10 kentYaşamak için en kötü 10 kent
Kan donduran 'Geceleri beni bayıltıp fuhşa çıkıyormuş' ifadesiKan donduran 'Geceleri beni bayıltıp fuhşa çıkıyormuş' ifadesi
Sayısal Loto hangi yıl başladı?Sayısal Loto hangi yıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konya cinayet Selçuklu

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş'tan flaş talimat! Tahsilatı durduruldu

Mansur Yavaş'tan flaş talimat! Tahsilatı durduruldu

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Görenler şaştı kaldı! Çiftçiden ilginç çözüm

Görenler şaştı kaldı! Çiftçiden ilginç çözüm

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'nda faytonların faaliyetlerine son verildi

Belediye Başkanı duyurdu! Faytonların faaliyetine son verildi

Manavgat'ta rezalet! En yakın arkadaşının küçük kızına 'Bir defa benimle olur musun' mesajı

Manavgat'ta taciz rezaleti!

'Geceleri beni bayıltıp fuhşa çıkıyormuş' demişti! Korkunç cinayette karar verildi

Kan donduran 'Geceleri beni bayıltıp fuhşa çıkıyormuş' ifadesi

Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Sonuçlar saat kaçta açıklanıyor?

Sayısal Loto hangi yıl başladı?

Kabuğu kırık kaplumbağayı kaportacıda tedavi etti

Kabuğu kırık kaplumbağa Cabbar'a kaportacıda operasyon

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde “makas” terörü kamerada

Köprüde terör estirdi, sosyal medyadan yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.